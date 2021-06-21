Beşiktaş haberi... Diego Costa için engel kalktı!

Golcü transferi konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Siyah-Beyazlılar, İspanya La Liga devi Atletico Madrid’le ocak ayında yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan Diego Costa’nın üzerine yoğunlaşmıştı. Dünyaca ünlü golcü için birçok ülkeden teklif olması sebebiyle bu transferde zorlu bir yarış içinde bulunan Kara Kartal’a, dün önemli bir haber geldi. Arap Yarımadası’ndan gelen teklifleri bir bir geri çeviren Costa’nın, son olarak Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar’ın takımı Al Nassr’ın önerisini de reddettiği kaydedildi. İspanyol golcünün, yıllık 5 milyon Euro’luk teklife rağmen Arabistan ekibini geri çevirdiği bildirildi. Böylelikle bu transferde Kartal’ın önündeki önemli engellerden biri daha kalkmış oldu.

Kartal beklemede

Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak İspanyol basınından da geçtiğimiz gün önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, Diego Costa transferindeki favorilerin Beşiktaş ve Portekiz ekiplerinden Benfica’nın olduğunu belirtmişti. Haberde, gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak olması sebebiyle Siyah-Beyazlılar’ın Costa’yı cezbettiği ifade edilmişti. Kara Kartal, başarılı oyuncuya son olarak 2 milyon Euro’su garanti, 500 bin Euro’su da bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunup beklemeye geçti.

Orhan Yıldırım





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