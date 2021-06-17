Geçtiğimiz sezon çıktığı 45 maçta 23 kez rakip fileleri havalandıran, 6 da gol pası veren Cyle Larin'e yeni sözleşme... Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz sezon büyük bir çıkış yakalayan Kanadalı yıldız ile masaya oturma kararı aldı. Önümüzdeki yıl serbest kalacak olan 26 yaşındaki forvete, ilk etapta teklif edilecek olan sözleşmenin 3+2 olacağı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca yıldız futbolcunun menacerinden son gelen haberlere göre, Larin'in bu sözleşmeye sıcak baktığı bildirildi.

Serbest kalma maddesi

Bu arada Kanadalı oyuncu için yurt dışından gelen tekliflerin olduğu belirtildi. Kara Kartal'ın, Larin için en az 12 milyon Euro istediği bildirildi. Yapılacak yeni sözleşmede de 26 yaşındaki oyuncuya serbest kalma maddesinin eklenmesi beklenirken, rakamın ise yine 12 milyon Euro bandında olacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Orhan Yıldırım