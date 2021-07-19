Beşiktaş haberi... Cyle Larin milli maçta sakatlandı!
Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Kanada Milli Takımı'nda Cyle Larin, ABD ile oynanan maçta 53. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Beşiktaş 'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, milli maçta sakatlandı. CONCACAF Gold Cup'ta oynanan ABD-Kanada maçına ilk 11'de başlayan Cyle Larin, 53. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kanada Teknik Direktörü John Herdman, Larin'in yaşadığı sakatlığın ciddi görünmediğini söyledi. Herdman, "Larin'in kontrollerinin ardından daha net bilgiye ulaşıp konuşabiliriz." şeklinde konuştu. Karşılaşmayı ABD ilk dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta kariyer zirvesini yaşayan ve Avrupa ekiplerinin transfer listesine giren Cyle Larin, attığı gollerle Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferinde büyük rol oynamıştı.
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