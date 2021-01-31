Beşiktaş haberi: Boyd, Lens ve Douglas ile yollar ayrılıyor

Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan ve 2. yarıya lider giren Beşiktaş, transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı ekip, hem harcama limitinde hem de yabancı kontenjanında yer açmak için Lens, Boyd ve Douglas üçlüsüyle yollarını ayırıyor. Kadro dışı bırakılan yabancılardan Jeremain Lens, Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Douglas'ın adresi BB Erzurumspor olacak. ABD'li Tyler Boyd ise Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile anlaştı. Böylece maaş yükünde de önemli bir azalma olacak.

Beşiktaş'ın bu 3 oyuncuyla yollarını ayırması sonrası yabancı transferinde son bir atak yapması bekleniyor.

Fanatik Özel / Orhan Yıldırım