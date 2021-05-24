Son dönemde Beşiktaş’la daha da sık anılmaya başlanan Christian Benteke’nin menajeri Kısmet Eriş, suskunluğunu FANATİK Gazetesi’ne bozdu... Benteke’nin, Crystal Palace ile sözleşmesinin 30 Haziran’da sona ereceğini belirten Eriş, Belçikalı oyuncunun şu anki durumuyla ilgili şunları söyledi: “Benteke ile ilgilenen takım sayısı bir hayli fazla. Ancak Türkiye’den resmi olarak kimse benimle irtibata geçmedi. Arayanlar var ama onlar da kendisini menajer sananlar! Hatta ismi lazım değil, sosyal medya üzerinden oyuncuma mesaj atarak ulaşmaya çalışan Süper Lig’den hoca bile var! Sadece kulüplerin yetkili isimlerinden gelen teklifleri ciddiye alırız.”

‘Masaya oturduk, görüşüyoruz’

“Ülkemizde aracı çok fazla ama insanların bu transfer konularına profesyonelce yaklaşması gerekiyor. Zaten Türk futbolu için doğru olan budur. Palace, Benteke’den memnun. Onlarla masaya oturduk ve görüşmelerimiz sürüyor. Avrupa’dan ve İngiltere’den de ciddi anlamda isteyenlerin olduğunu biliyoruz. Benteke sadece futboluna odaklanmış durumda. Önünde EURO 2020 gibi önemli bir turnuva var. Tüm teklifleri değerlendirip, en doğru kararı vermeyi amaçlıyoruz.”

Çağrı Davran / Fanatik Özel