Beşiktaş haberi: Belçika kulüplerinin Larin pişmanlığı

Beşiktaş, Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 ile geçerken sahnede yine Cyle Larin vardı. Bu sezon Beşiktaş forması altında toplamdaki 20. maçında 14. golünü atan yıldız oyuncu, şimdiden sezon başında kendisini transfer etme fırsatını kaçıran takımları pişman etmiş durumda.

Geçtiğimiz sezon Belçika'da kiralık olarak Zulte Waregem forması giyen Larin'in ismi yaz aylarında da birçok Belçika ekibi ile anılmıştı. İlk olarak Zulte Waregem, oyuncuyu satın alma opsiyonunu kullanmazken Anderlecht de Larin ile ilgilenmiş fakat bir teklif yapmama kararı almıştı.

Belçika basınından Voetbal Nieuws, Larin'in geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansa rağmen Beşiktaş'tan 2.5-3 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ile transfer edilmediğini belirtilirken şimdi oyuncu için istenen bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğunu aktarıyor. Dijon'un 2.5 milyon Euro'luk teklifinin reddedildiği ve oyuncuyla İngiliz, Alman kulüplerinin ilgilendiği belirtiliyor.