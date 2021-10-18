Beşiktaş haberi: Batshuayi güven veriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Portekiz ekibi Sporting’i konuk edecek Beşiktaş , hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ile istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, dar alan idmanlarının ardından taktik programa geçti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi. Takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, takım çalışmasındaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.





Hücumda büyük destek

Son olarak Başakşehir filelerine 1 gol gönderen tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki etkisiz görüntüsünü Sporting kapışmasında bozmak istiyor. Takımla yapılan idmanlardaki yüksek form grafiğiyle teknik ekibe güven veren Batshuayi, ek olarak bireysel olarak da çalışıp zorlu 90 dakikaya en iyi şekilde hazırlanıyor. Yarınki mücadelede merkezden; Miralem Pjanic ve Alex Teixeira, kanatlardan da Rachid Ghezzal ile Cyle Larin’in desteğini maç boyunca hissedecek olan Belçikalı golcü, taraftarı önünde çıkacağı maçta atacağı gollerle takımına galibiyeti getirmek için elinden geleni yapacak.