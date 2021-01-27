Beşiktaş, sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Atakan Üner'i TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a sezon sonuna kadar kiraladı. Siyah Beyazlı kulüpten resmi açıklama yapıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Hüseyin Atakan Üner’in 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Hüseyin Atakan Üner'e Ümraniyespor'da başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.







