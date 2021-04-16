Beşiktaş haberi: Ameliyat edilen Cenk Tosun taburcu edildi

Beşiktaş’ın Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Cenk Tosun taburcu edildi. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sağ dizinde patellar tendon kopması meydana gelen Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edilen Cenk Tosun’un taburcu edildiği bildirildi, şu ifadelere yer verildi:

''Futbol Takımımızın Süper Lig’in 34. haftasında Bş. Bld. Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun’un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiş, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü’nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr Alper Kaya tarafından Tosun’a patellar tendon tamiri uygulanmıştı.''

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