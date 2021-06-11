Beşiktaş haberi: Alex Teixeira ile sıkı pazarlık

Shakhtar Donetsk'te Avrupa'yı sallayan Alex Teixeira, Ukrayna macerası sonrasında Çin'de Suning ve Jiangsu formalarını giymişti. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş ise şu anda bonservisi elinde olan 31 yaşındaki yıldız için devreye girmişti. Kara Kartal'ın Talisca etkisi beklediği Teixeira transferinde sıcak gelişmeler yaşandı. FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre oyuncunun temsilcisi ile görüşen Siyah-Beyazlılar, 2+1 yıllık sözleşme ile 2 milyon Euro'nun yanı sıra 1 milyon Euro imza parası önerdi. Ancak Teixeira, ilk etapta bu öneriye sıcak bakmadı.









Avrupa'ya dönmek istiyor

Brezilyalı yıldız, senelik 3 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro imza parası istedi. Ancak Beşiktaş Yönetimi, geri adım atmadı. Şimdi ise Teixeira ile bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. Bu yüzden önümüzdeki günlerde Teixeira'ya Siyah-Beyazlı formayı giydirmek için ikna turları başlayacak. Ayrıca Teixeira'nın yeniden Avrupa'da oynamak istemesi de Beşiktaş'ın elini güçlendiren sebeplerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor.

Orhan Yıldırım







