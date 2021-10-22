Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, geçen dönem takıma kazandırılamayan Kaan Ayhan’ın peşine düştü. A Milli savunmacıyı bu kez almak için ısrarcı olan idarecilerin, yeni bir teklifle oyuncunun kulübü Sassuolo’nun kapısını çalacağı öğrenildi. İtalya Serie A ekibine Kaan için şu anda takımda kadro dışı konumda bulunan Adem Ljajic’in takasta teklif edileceği bildirildi. Transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ancak kalıp oynamasa da 4.2 milyon Euro’luk maaşını almaya devam eden Sırp futbolcuyla da konunun görüşüleceği kaydedildi.

Başkan Çebi: Beşiktaş ’ı istiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen ay bir TV programında yaptığı açıklamada Kaan Ayhan için Ocak ayında girişimlere devam edeceklerini söylemişti. Çebi, “Kaan Ayhan için bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş’a gelmek istiyor, biz de istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Maaşının yarısından kurtulunacak

Siyah-Beyazlılar, eğer bu operasyonu sonuçlandırabilirse hem kadrosuna önemli bir takviye yapmış olacak hem de yararlanamadığı bir futbolcuyu elinden çıkarıp yüksek maliyetinden de kurtulacak. Ljajic’in yarım dönemlik 2.1 milyon Euro’luk maaşını ödeyen Kartal, eğer operasyonu tamamlarsa diğer kısımdan kurtulacak.

Serie A’da 10 sezon...

Adem Ljajic, futbol kariyerinde daha önce İtalya Serie A’da forma giymişti. 30 yaşındaki ön libero; Fiorentina, Roma, İnter ve Torino’da oynamıştı. Çizme’de 10 sezonda 224 karşılaşmaya çıkan Ljajic, 48 gollük performans sergilemişti. Kara Kartal, Sırp futbolcuyu Torino’dan 6.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fanatik Özel