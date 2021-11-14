Kara Kartal'da 2016-18 sezonları arasında sergilediği başarılı performansın ardından 25 milyon Euro karşılığında Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'a transfer olan Anderson Talisca'nın son durağı Suudi Arabistan olmuştu. Dönem başında 8 milyon Euro karşılığında Al Nassr'a geçiş yapan Brezilyalı futbolcu, kulübüyle 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Sezon başına 8 milyon Euro'ya imza atan 27 yaşındaki 10 numara için peri masalı, fazla uzun sürmedi. Kulübünün ekonomik krizde bulunmasından dolayı Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi sonrasında bu durumun oyuncu maaşlarına da etki etme durumunun belirmesinin ardından Talisca da ayrılık kararı aldı.

Yarım dönemlik maaşı 4 milyon Euro

Başarılı futbolcunun devre arasında Arap kulübünden ayrılma ihtimali belirmesi sonrasında kiralama formülüyle Al Nassr'ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetim, oyuncunun 4 milyon Euro'luk yarım dönem maaşının 2 milyon Euro'sunu ödemeyi önerecek. Ek olarak Siyah-Beyazlılar, kiralama bedeli de ödememeyi planlıyor. Beşiktaş taraftarının geri dönmesi için sosyal medya üzerinden kampanya üzerine kampanya başlattığı, tecrübeli futbolcudan da fedakârlık bekleyen idareciler, Talisca'nın kulübünü ayrılık için ikna etmesini istiyor