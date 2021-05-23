Beşiktaş haberi... Aboubakar’ın yerine ilk hedef Haris Seferovic

Siyah beyazlılar bu sezon Benfica’da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrforu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, menajerlerin Seferovic’in yanı sıra Kuzey Makedonya’nın Shkupi takımından Senegalli ön libero Lamine Diack, Zürih’ten Kosova asıllı İsviçreli sol bek Fidan Aliti ve Anderlecht’ten kaleci Timon Wellenreuther’i önerdiğini söyledi.

Ayrıca Giresunspor ve Adana Demirspor’dan isimlerini gizli tuttuğu iki futbolcuyla görüştüklerini belirten Kocadağ, “Bu sezon olduğu gibi kulübümüzün imkanlarına en uygun futbolcuların transfer edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet







