Beşiktaş günün ilk çalışmasını yağmur altında yaptı

Dünya Kupası nereniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Siyah-beyazlılar, günün ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Yağmur altındaki idman ısınma hareketleriyle başlarken, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Siyah-beyazlılar, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.

Siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Umut Meraş, Ghezzal, Josef ve dünkü antrenmanda omzundan sakatlık geçiren Oğuzhan Akgün idmanda yer almadı.

Beşiktaş günün ikinci antrenmanını saat 17.00'de basına kapalı yapacak.

HAZIRLIK MAÇINDA BELÇİKA EKİBİYLE KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, Antalya kampında yarın Belçika ekibi Charleroi ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibin konakladığı otelin sahasındaki maç saat 19.00'da başlayacak.

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / Belek,(Antalya),(DHA)



