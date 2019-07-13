Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki günün ikinci antrenmanında siyah-beyazlı futbolcuların, kondisyon ve taktik çalıştığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği bildirildi. Dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla süren antrenmanın tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, antrenmana izinli olan Gary Medel ve Ricardo Quaresma ile özel programına devam eden Burak Yılmaz’ın katılmadığı, Atiba Hutchinson’un ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

Beşiktaş, sezon hazırlıklarına yarın Riva’da yapacağı çift antrenmanla devam edecek.