Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? I Grubu puan durumu

Norveç’te kabus gibi başlayan gece mutlu bir şekilde bitti, Beşiktaş iki farklı geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrıldı, I Grubu’nda tur şansını son 90 dakikaya taşıdı. İstanbu’da 3-1 mağlup ettiği Norveç ekibi önünde Lens’in 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı geceden galip ayrılan Kartal’ın Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmesi için 13 Aralık’ta Malmö ile İstanbul’da oynayacağı karşılaşmada alacağı beraberlik yeterli olacak. I Grubu’nda lider Genk 8, Beşiktaş 7, Malmö 6 ve Sarpsborg 5 puanla sıralandı. Son hafta Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö’yü konuk ederken Genk ise Belçika’da Sarpsborg’u ağırlayacak.

Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?

Beşiktaş Vodafone Park’ta galip gelmesi durumunda ihtimal hesaplarına bakılmaksızın son 32 takım arasındaki yerini almış olacak. Temsilcimiz berabere kalsa da turu geçecek. Genk evinde Sarpsborg’u yendiği veya berabere kaldığı taktirde Beşiktaş ile birlikte yoluna devam edecek. O karşılaşmada Sarpsborg, Belçika ekibini devirir, Beşiktaş da berabere kalırsa 3 takım da 8’er puanda gruub tamamlayacağı için 3’lü averaj devreye girecek. Bu durumda Sarpsborg’u iki maçta da yenip Genk’ten 1 puan alan Beşiktaş, 7 puanla ilk sırada yer alacak, Sarpsborg ise Genk galibiyetleriyle grubu ikinci tamamlayacak.

Son maçlar öncesinde Beşiktaş'ın grubunda oluşan puan durumu:

1 - Genk - 8 puan

2 - Beşiktaş - 7 puan

3 - Malmö - 6 puan

4 - Sarpsborg - 5 puan



