Avrupa ve düşme potasıyla ilgisi bulunmayan, ligin rahat takımlarından Göztepe sezonu Beşiktaş maçıyla bitirecek. İzmir ekibi belki de 90 dakika sonunda 2020-21 sezonun şampiyonunu belirleyecek. Zorlu mücadelede Sarı-Kırmızılılar, Kara Kartal'ı sahasında konuk edecek.

Hedef yine galibiyet

Siyah-Beyazlılar için Göztepe deplasmanı son yıllarda sıkıntılı geçiyor. Göz Göz'ün, Beşiktaş'ı ağırladığı son 2 maçı da kaybetmemesi dikkat çekiyor. 2018-19'da Bornova İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan İzmir devi, geçen sezon da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş'ı 2-1 devirmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın şimdiki hedefi de Kara Kartal karşısındaki seriyi 3'e çıkarıp, ligi galibiyetle bitirmek.

Kaptan'a yine milli davet

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde geniş kadroyu açıkladı. Bu sezon 11 gol, 13 asist gibi harika bir performansa imza atan Göztepeli Halil Akbunar, son milli dönemde olduğu gibi yine Ay-Yıldızlılar'dan davet aldı. İzmir ekibi de kaptanının bu başarısını sosyal medya hesabından gururla duyurdu.

Mini yorum

Hiçbir sonuç sürpriz olmaz

Göztepe sürprizlere çok açık bir takım. İrfan Can, Soner, Halil ve Jahovic gibi çok özel oyuncuları var. Ancak İzmir ekibinin istikrarı yok. Kadroda çok eksik olmasına rağmen Gençlerbirliği karşısında 2-0 öne geçebiliyor, sonrasında da maçı 5-3 kaybedebiliyor. Aynı zamanda ciddi bir stoper sıkıntıları da var. Türkiye'nin gözü üstünde olan bu maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından şüphem yok ancak sezon içi maçlarına bakarsak, hiçbir sonuç sürpriz sayılmamalı.

Hakan Can