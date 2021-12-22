Beşiktaş - Göztepe maçının öne çıkan rakamları

Yeniden eski gücünü kazanmak isteyen Beşiktaş , bu hafta sahasında Göztepe 'yi ağırlayacak.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 3.13 gol atıldı. Maçlar yüzde 63 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Beşiktaş JK evinde maç başına 2.11 puan alırken Göztepe deplasmanda 0.88 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Beşiktaş, son maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Geriye düşmelerine rağmen çok savaştılar son anda Batshuayi’nin vuruşu, direkten gönmese kazanabilirlerdi. En önemlisi, yeniden birlik olarak oynamaya başladılar ve disiplinli ve organize görünüyorlar. Beşiktaş'ın oyuna hızlı başlaması ve çok sayıda pozisyon yaratması bekleniyor.

Göztepe, son maçta Karagümrük'e 1-0 yenildi. İzmir tarafında işler iyiye gitmiyor ve El Meastro'nun hamlesi tükeniyor gibi görünüyor. Tutarsızlık Göztepe için önemli bir sorun ve hücumda Akbunar ve Jahovic gibi bireysel yeteneklere çok fazla güveniyorlar. Göztepe Beşiktaş'ın hücum ataklarına karşı çok adamlı savunma yapması bekleniyor.

Oran Analizi

Beşiktaş için toplam gol 0-1 oranı 4 olduğunda toplam 103 maçın %80 kısmında 0-1 gol olmamıştır.

Göztepe için 2.5 alt oranı 2.1 olduğunda toplam 4 maçın hepsi üst bitti.

Göztepe için ikinci yarı beraberliğe 2.6 oran verildiği toplam 3 maçın hiçbiri berabere bitmedi.











