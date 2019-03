Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak. Ligde üst üste iki hafta aldığı beraberliklerle 4 puan yitiren Beşiktaş, 25. haftada evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Ligin 25 haftalık bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 44 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 3. sırada bulunuyor.

Peki, Beşiktaş - Göztepe maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Göztepe maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Son maçta taraftar tepkisi nedeniyle zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u Vodafone Park'ta 3-2 yendiği maçta taraftarlarının tepkisi nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı.

Taraftarlar, yönetim kurulunun yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş ile bazı oyuncuları protesto etmişti.

Kalede sıkıntı var

Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sıkıntılarından biri kaleci Loris Karius'un performansı oldu. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını gösteren siyah-beyazlı ekip, Karius'un ağırlıklı olarak görev aldığı bu sezonda kalesinde 34 gol gördü.

Burak Yılmaz formda

Siyah-beyazlı ekipte gözler yarın yine Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Beşiktaş'a devre arasında transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 5 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin Dolmabahçe'de üst üste oynadığı üç maçta Bursaspor ve Fenerbahçe karşısında ikişer gol bulan Burak, Atiker Konyaspor filelerini de bir kez havalandırdı.

Dorukhan'ın cezası bitti

Sarı kart cezası biten Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Bu sezon 4 kez sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Atiker Konyaspor karşısında görev alamamıştı.

Isimat-Mirin'in sakatlığı sürüyor

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in sakatlığı sürüyor. Sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer alamayan Isimat-Mirin'in yarınki mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Medel ve Quaresma sınırda

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu da yarın kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.