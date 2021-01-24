Süper Lig’in 21. haftasında lider Beşiktaş, Göztepe’yi ağırlayacak. 8 maçtır bileği bükülmeyen Beşiktaş, Göztepe’yi de yıkmayı hedeflerken; Larin, Aboubakar ve Mensah gibi oyuncuların yüksek formu, teknik ekibe güven veriyor. En yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin 2 puan önüne yerleşen Beşiktaş, Göztepe’yle oynayacakları mücadeleden de zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, Ünal Karaman yönetiminde ilk maçına çıkacak. İzmir ekibi, deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor Son maçında Gençlerbirliği’ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 19.00’da başlayacak Beşiktaş - Göztepe maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Göztepe muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, N’Koudou, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

Göztepe: İrfan, Mihojevic, Titi, Berkan, Murat, Soner, Zulj, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Tripic

Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ikilisi bu maçı bekliyor

Beşiktaş’ın muhteşem ikilisi Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, bu akşamki mücadelede şovlarına kaldıkları yerden devam etmek istiyor. Bu sezon birlikte 25 gole imza atan formda isimler, Göztepe karşısında da fileleri havalandırıp Kara Kartal’ın zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Vida, Mensah ve Ghezzal sınırda

Beşiktaş’ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş 8 maçtır kaybetmiyor

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük’ü (4-1) yendi. Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Ünal Karaman dalya diyecek

Göztepe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman kariyerindeki 100. Süper Lig maçına çıkacak. Sarı-kırmızılıların başında ilk kez sahada olacak deneyimli teknik adam, İstanbul deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

Göztepe 19 senedir deplasmanda kazanamıyor

İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38’ini Beşiktaş kazanırken, 12 mücadeleden ise Göztepe galibiyetle ayrıldı. 21 maçta taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş’ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi. 10 müsabaka berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı. İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında en son 27 Nisan 2002 tarihinde üç puana ulaştı. Bu tarihten sonra İstanbul’da oynanan 4 maçta da Beşiktaş rakibine puan şansı tanımadı.

Beşiktaş, İstanbul’da favori

Kartal ve Göztepe, İstanbul’da 27. kez karşılaşacak. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 26 lig maçında Beşiktaş 16, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-Beyazlılar’ın 50 golüne, Sarı-Kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.