Süper Lig'de 18. haftanın perdesi Dolmabahçe'de kapanacak. Önder Karaveli yönetiminde Kayserispor'u yenen, Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde 1 puan çıkaran Beşiktaş , Göztepe'yi ağırlayacak. 25 puanla 10. sırada yer alan Siyah Beyazlılar, evinde 3 puanı kapıp puan tablosunda üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. 2 maçtır kaybeden ve 14 puanla 18. sırada bulunan Göztepe ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Gökhan Töre sakatlığından dolayı Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmezken, kadroda yer alan ancak kasık ağrısı yaşayan Josef'in durumu maç saatinde netleşecek. İzmir ekibinde ise sakatlığı süren Mihojevic ve Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Lourency, maç kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Göztepe muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Atakan, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Jahovic

Önder Karaveli, kaderini belirliyor!

Sergen Yalçın’ın Kasımpaşa beraberliği sonrasında istifa etmesiyle geçici olarak göreve getirilen U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli, iki maçta 4 puan alarak başarılı bir grafik çizdi. 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe’den alınan 1 puan, Önder Karaveli’nin hanesine çok olumlu bir referans olarak yansıdı. Bu iki maçta da takımın geriden gelerek puanlar alması, teknik direktör arayışında Beşiktaş Yönetimi’nin elini rahatlatan ve görüşmeleri daha geniş zamana yaymasını sağlayan önemli bir etken oldu. Siyah-Beyazlı yönetim, Göztepe maçının yanı sıra 19. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına da Önder Karaveli’yle çıkma kararı aldı.

Süper Kupa maçı da...

Türkiye Kupası’nda Altay’la oynanacak mücadelede de görevinin başında olması planlanan Karaveli, başarı istikrarını sürdürürse Katar’da 5 Ocak’ta Antalyaspor’la oynanacak Süper Kupa mücadelesinde de Beşiktaş’ın başında olabilir. Karaveli, önündeki 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa karşılaşmalarından olumlu sonuçlarla takımını çıkarması halinde yönetim, ikinci yarıda da Önder hocayla devam etmeyi düşünebilir.

Josef'in durumu belirsiz

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda taktik ve kondisyon çalışması yapıldı. Sakatlıkları süren; N’Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal’ın yanı sıra sağ alt baldırında ağrıları olan Gökhan Töre ve kasıklarında ağrı olan Josef de Souza idmana katılmadı. Töre’nin kadroda yer almayacağı, Josef’in ise maç günü durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

Beşiktaş'ta sınırda 2 isim var

Kara Kartal’da Göztepe maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Olumsuz periyotta değişim zamanı

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı. Ligin 16. haftasında Kayserispor’u 4-2 mağlup eden Siyah-Beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş son 7 maçta Hatayspor’a (0-1), Trabzonspor ’a (1-2), Alanyaspor’a (0-2) ve Giresunspor’a (0-4) mağlup oldu. Beşiktaş, bu akşam kazanıp olumsuz periyodu değiştirmeyi hedefliyor.

Göztepe’de 2 eksik

Geçtiğimiz sezon milli takım kampındayken ayak bileğinden sakatlanarak ameliyat olan Boşnak stoper Mihojevic ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Lourency, maç kadrosunda yer almayacak. Sarı-kırmızılı ekipte cezası biten kaptan Halil Akbunar’ın ise karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Göztepe’nin 19 yıllık puan hasreti

Göztepe, 19 yıldır Beşiktaş deplasmanından puan alamıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 27 Nisan 2002 tarihinde oynadığı maçta aldığı 2-1’lik galibiyetle rakibi karşısındaki son deplasman puanını almıştı. Bu tarihten sonra Beşiktaş’a karşı 5 deplasman maçı daha oynayan Göztepe, bu mücadelelerin tamamından mağlubiyetle ayrılarak İzmir’e eli boş dönmüştü. Sarı-kırmızılı ekip zorlu maçta alacağı puan ya da puanlarla bu kötü istatistiğini sonlandırmayı hedefliyor.