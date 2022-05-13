Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı.

Domagoj Vida, takımımızla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın (14 Mayıs) saat 14.00’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 18.15’te özel uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.