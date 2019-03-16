Beşiktaş - Göztepe maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Göztepe'yi konuk etti. Zirve iddiasını sürdürmek için puan kaybına tahammülü olmayan Kara Kartal, Burak Yılmaz'ın 46. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 3. sırada bulunan Siyah Beyazlı ekip puanını 47'ye yükseltti. Ateş hattında kalan Göztepe, 27 puanla 16. sırada kaldı.

Beşiktaş’ta Adriano’nun sakatlanmasıyla birlikte Göztepe karşısında 12. dakikada oyuna dahil olan Necip Uysal, ilk yarının bitmesiyle birlikte yerini Jeremain Lens’e bıraktı. Sakatlanan Necip 33 dakika sahada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, maçın henüz 9. dakikasında adele sakatlığı yaşadı ve değişiklik istedi. Oyuna devam edemeyen Adriano, yerini Necip Uysal'a bıraktı. Erken gelen sakatlığın ardından Medel sol beke, Necip Uysal stopere geçti.

Serdar Gürler'in 12. dakikada kullandığı serbest vuruşta Deniz Kadah, kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten auta çıktı.

20. dakikada Göztepe'de Titi kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonrası Titi devam edebileceğini belirtti ve oyun alanına geri döndü.

Göztepe, 23. dakikada tehlikeli bir yerde serbest vuruş kazandı. Atiba'nın Yasin'i düşürdüğü pozisyonun ardından kullanılan frikik kaleci Karius'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk 30 dakikası geride kalırken, düşük tempo devam ediyor.

31.dakikada Göztepe'de Serdar Gürler'in ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Deniz kafayı vurdu. Alman Kaleci Karius, topu iki hamlede kontrol edebildi.

Yasin ofsayta takıldı!

35. dakikada Göztepe'de Yasin'in attığı gol ofsayta takıldı. Savunma arkasına atılan pasta Karius'la karşı karşıya kalan ve rahat bir şekilde Alman kaleciyi ekarte eden Yasin, topu boş ağlara bıraktı fakat ofsayt bayrağının kalkması nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

Necip'ten kritik müdahele

38. dakikada Göztepe, tehlikeli geldi. Çok adamla hücuma çıkan Sarı Kırmızılı ekipte topla buluşan Deniz Kadah, boş durumda bulunan Yasin'e topu aktaramadı. Necip'in kritik müdahelesi sonrası tehlike uzaklaştırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Beşiktaş'ta Adriano'nun yerine oyuna dahil olan Necip, devre arası ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle yerini Jeremain Lens'e bıraktı.

GOOL | İkinci yarı golle başladı. Santranın ardından sağ kanada gönderilen top Quaresma ile buluştu. Portekizli yıldızın nefis ortasına çok iyi yükselen Burak Yılmaz, takımını 1-0 öne geçirdi. Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'deki toplam GOL sayısını 11'e yükseltti. Ricardo Quaresma ise bu sezon Süper Lig'de 10. asistine imza attı. 10 asistin 7'si Vodafone Park'ta oynanan maçlarda geldi.

58. dakikada Ljajic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşun ardından ceza alanı içinde karambol oluştu. Hırvat stoper Vida, topu ağlara gönderdi fakat Serkan Çınar, elle müdahele olduğunu belirtti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Göztepe'de Borges, 60. dakikada yerini Ghilas'a bıraktı.

66. dakikada Beşiktaş ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Deniz Kadah, sert bir vuruş yaptı. Top Karius'un kontrolünde auta çıktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 71. dakikada Deniz Kadah yerini Alpaslan'a bıraktı.

79. dakikada Yasin Öztekin, Quaresma'ya yaptığı müdahelenin ardından sarı kart gördü. 81. dakikada Alpaslan, topu önüne çok iyi aldı ve Karius'a cepheden şutunu çıkarttı. Karius, zorlanmadan topu kontrol etti.

90+3'üncü dakikada savunmadan uzun atılan topla buluşan Burak, topu ceza sahasına kadar sürdü ve pasını takım arkadaşına aktardı, Beto araya girerek golü önledi.

90+4'üncü dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Alpaslan'ın pasıyla topla buluşan N'Gando'nun şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

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İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz

Beşiktaş'ta Caner ve Mirin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken Kagawa-Ljajic ikilisi ilk kez birlikte ilk 11'de sahaya çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Japon futboclu Shinji Kagawa'ya ilk 11'de şans verdi. Kaleyi Karius'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Medel ve Adriano'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde cezasını tamamlayan Dorukhan ve Atiba'yı sahaya süren Şenol Güneş, hücum hattında Quaresma, Kagawa ve Ljajic'i sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın forvet hattındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

KAGAWA İLK 11'DE

Siyah beyazlı ekipte devre arasında kadroya katılan Shinji Kagawa, Göztepe karşılaşmasında kendisine ilk 11'de yer buldu. Daha önce Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de forma şansı bulan Japon futbolcu, Beşiktaş formasıyla ikinci kez bir maça 11'de başladı. Daha önce 5 kez forma giyen Kagawa, 3 gol atma başarısı göstermişti. Kagawa, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında da galibiyet golüne imza atmıştı.

MEDEL STOPERE

Beşiktaş'ta Mirin'ın sakatlığı gerekçesiyle bu hafta stoperde Medel görev yaptı. Geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında Atiba'nın orta sahadaki partneri olan Şilili futbolcu, gösterdiği performansla alkış almıştı. Medel, bu hafta ise geçen hafta savunmada forma giyen Necip'in yerine Vida'nın partneri oldu.

LİGDE 2 BİNİNCİ MAÇ

Beşiktaş, Göztepe karşısında ligdeki 2 bininci maçına çıktı. Daha önce Futbol 1'inci Ligi adıyla daha sonra ise Süper Lig'deki bütün sezonlarda boy gösteren siyah beyazlılar, çıktığı 1999 karşılaşmada 1080 galibiyet, 553 beraberlik ve 366 mağlubiyet aldı. Ligdeki ilk maçını deplasmanda Altay'a karşı oynayan .Beşiktaş mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

DORUKHAN DÖNDÜ

Beşiktaş'ta geçen hafta sarı kart cezası sebebiyle görev alamayan Dorukhan Toköz, 1 maçlık aranın ardından formasını kavuştu. Gösterdiği performansla siyah beyazlı taraftarların güvendiği isimler arasında yer alan Dorukhan Toköz, Atiker Konyaspor maçının ardından Göztepe maçına ilk 11'de başladı.

CANER ERKİN SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

Siyah beyazlı ekipte tecrübeli futbolcu Caner Erkin, karşılaşma öncesinde son anda kadrodan çıkartıldı. Maç öncesi, Şenol Güneş yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun ufak bir sakatlığının olduğunu, bu yüzden Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmediğini belirtti.

TARAFTARDAN KARIUS'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan Alman file bekçisi Loris Karius'a da destek oldu. Yediği hatalı gollerle taraftarın tepkisini çeken, sosyal medyada da birçok eleştiri alan Karius, ısınmaya çıktığında taraftarlar Alman kaleciye alkışlarla destek oldu.

ÇANAKKALE SAVAŞI'NA KATILANLAR UNUTULMADI

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında o yıllarda Beşiktaş forması giyip, Çanakkale Savaşı'na katılan futbolcular unutulmadı. Mücadele öncesinde iki takım kadroları stadyumda anons edilmeden önce, siyah beyazlı formayı giymiş ve Çanakkale Savaşı'nda yer almış futbolcuların fotoğrafları stadyumdaki skorbordlarda yer aldı ve isimleri tek tek anons edildi. Şehit düşen siyah beyazlı futbolcular Doktor Sadi, Şair Asım Bey, Muallim Sadi, Doktor Mehmet, Rıdvan Bey, Kaptan Kazım ve Resul Bey isimleri anons edilirken taraftarlar alkışlarla karşılık verdi.

İKİ TAKIM SAHAYA PANKARTLA ÇIKTI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde iki takım futbolcuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla Anıyoruz" pankartıyla çıktı.

2 İSİM KART SINIRINDA

Siyah beyazlı ekipte Göztepe karşılaşmasında iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önce 3'er sarı kart gören Ricardo Quaresma ve Gary Medel, Göztepe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 27'nci haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.



