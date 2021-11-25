Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu yaparak idmanı tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve kanat-orta-şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş , Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın (26 Kasım) saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.