Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig’de Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu yaparak idmanı tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2 ve kanat-orta-şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş , Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın (26 Kasım) saat 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.