Süper Lig'in asist kralı Rachid Ghezzal'in, siyah beyazlılara transferi ile ilgili oyuncunun Türkiye temsilcisi Hakan Korkmaz'dan açıklama geldi. Beyaz TV'ye konuşan Korkmaz, Ghezzal'in transfer ediliş süreci ve sezon sonunda Leicester City'den bonservisinin alınıp alınmayacağına dair birçok konuda bilgi verdi.

İşte Hakan Korkmaz'ın Ghezzal ile ilgili açıklamaları:

Ghezzal'in Beşiktaş'a transfer süreci şöyle... İlk Sergen hocaya izlettik, ilk izlediğinde yani yaklaşık zaten 2-3 dakikalık bir süreçte hemen telefonundan kapattı videoyu ve dedi ki ben bu oyuncuyu istiyorum. Bedeli ne olursa olsun istiyorum. Zaten bildiğim, tanıdığım bir oyuncu. Öyle formaliteden bakma gereği hissettim dedi.

Süreçte dikkat edilecek bölüm şuydu. Ghezzal'i getirmemiz için transferde son günün olması, 24 saatlik bir sürecin olması imkanları kısıtladı ve gece 23:55 uçağı vardı. Eğer o uçağa Ghezzal'i bindiremeseydik Rachid Ghezzal şu anda Türkiye'de olamayacaktı. Çünkü ne ertesi gün ne de ondan sonra uçak yoktu. En önemli kritik bölüm buydu ve geldikten sonraki süreçte de burada 15-20 dakikalara TFF'ye yetiştirilmesi gereken evraklar, biliyorsunuz kamuoyunda da çıktı zaten. Motorla yetiştirildi onlar. Ama ne mutlu ki yetiştirildi. Böyle bir yıldız Beşiktaş'a kazanıldı. Şampiyonlukta çok büyük bir katkısı oldu. Bunun için de çok mutluyum, çok gururluyum. Çok eleştiriler aldık ilk geldiğinde. İnanılmaz. Taraftar da eleştirdi kamuoyu da eleştirdi. Bunlara Rachid hem kendi adına da hem de benim adıma da sahada cevabını verdi.





Onunla gurur duyuyorum. Şampiyonluk da inşallah bu saatten sonra hayırlı olsun diyorum Beşiktaş camiasına...

Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalmasını istemesinin en büyük sebeplerinden birisi Sergen Yalçın'dır. Çünkü onunla özgüven kazandı. Yaklaşık 3 senedir milli takıma gitmiyordu, gitti. Uzun süredir oynamıyordu, oynamaya başladı, kendisine özgüveni geldi. Sergen Yalçın'dan dolayı Beşiktaş'ta kalmayı inanılmaz bir şekilde istiyor.

Bakalım süreç neyi gösterecek. Her zaman bunu söylüyor. Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, Sergen Yalçın'la beraber tekrar devam etmek istiyorum. Ona da teşekkür ediyorum eski performansına kavuşturduğu için...

Kalıp, kalmayacağı ile alakalı olarak da Ghezzal şu an İstanbul'da çok mutlu. Beşiktaş da mutlu. Başkan da istiyor. Ghezzal'ın ailesi de istiyor. İki taraf da zaten birbirine sıcaklar. Ama süreçte Leicester'ın ne diyeceği önemli. Bonservis fiyatı ne olacak. Ama inanıyorum ki finalde bedeli ne olursa olsun Ghezzal buraya gelecek. Ghezzal'la konuştuğumuzda Beşiktaş dışında hiçbir takıma gitmeyeceğini bana iletti. Süreç nasıl yürüyecek, erken mi gelecek, sonra mı gelecek? Bonservis, pazarlıklar biraz süreç alacak.



