Tyler Boyd ve Jeremain Lens gibi iki kanadını liste dışında bırakan siyah-beyazlılarda, N'Koudou'nun da Denizlispor ile oynanacak maça yetişme ihtimali bulunmuyor. Gökhan Töre, Hasic ve Atakan üçlüsüne kalan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, planlarında önemli yer tutan sağ kanat Ghezzal'ın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun her geçen gün iyiye gittiği ve Denizli'ye yetişmek istediği kaydedildi. Oturmuş bir kadro düzeni arayan teknik heyet, kanatları Gökhan Töre ve Ghezzal üzerine kuracak. (Sabah)