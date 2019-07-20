Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda Caner Erkin ve Gökhan Gönül’den oluşan bek bölgelerini güçlendirmek için düğmeye bastı. Kara Kartal’ın bu doğrultuda son olarak Belçika ekibi Genk’in Bosna Hersek’li sol beki Bojan Nastic’in peşinde olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği bildirildi.

Oostende’de kiralık oynadı

Geçen sezonun ikinci yarısında bir diğer Belçika ekibi Oostende’de kiralık olarak forma giyen Nastic, Bosna Hersek milli takımının da geçen yıldan beri kadrosunda yer alıyor. Geçen sezonun ilk yarısında Genk’te 13 karşılaşmada forma giyen Nastic, ikinci yarıda da Oostende’de 13 mücadelede süre aldı.

Orhan Yıldırım