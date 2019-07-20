Beşiktaş Genk'in sol bekinin peşinde: Bojan Nastic
Siyah-Beyazlılar, Belçika ekibinin 25 yaşındaki oyuncusu Bojan Nastic için temaslara başladı. Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda Caner Erkin’le forma rekabetine girmesi için sol bek hattına yeni bir isim kazandırmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli isim için pazarlıkları sürdürüyor.
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda Caner Erkin ve Gökhan Gönül’den oluşan bek bölgelerini güçlendirmek için düğmeye bastı. Kara Kartal’ın bu doğrultuda son olarak Belçika ekibi Genk’in Bosna Hersek’li sol beki Bojan Nastic’in peşinde olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği bildirildi.
Oostende’de kiralık oynadı
Geçen sezonun ikinci yarısında bir diğer Belçika ekibi Oostende’de kiralık olarak forma giyen Nastic, Bosna Hersek milli takımının da geçen yıldan beri kadrosunda yer alıyor. Geçen sezonun ilk yarısında Genk’te 13 karşılaşmada forma giyen Nastic, ikinci yarıda da Oostende’de 13 mücadelede süre aldı.
Orhan Yıldırım