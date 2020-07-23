Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, bir saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi oyunları, streching ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

BOATENG VEDA ETTİ

Öte yandan Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren futbolcu Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlıların gerçekleştirdiği antrenman öncesinde; teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımıza yapmış olduğu katkılar için Kevin Prince Boateng'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.