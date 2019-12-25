Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının biletleri satışta

Süper Lig’in ilk yarısını Gençlerbirliği maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş, 27 Aralık Cuma günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Başkent temsilcisini konuk edecek. Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmanın biletlerinin satışına dün başladı.

Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatlarına göre bu mücadeleyi Vodafone Park’ta izlemek isteyen taraftarların; 100 TL ile 875 TL arasında bir bedel ödemesi gerekiyor.