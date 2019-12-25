Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının biletleri satışta
Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın biletlerinin satışına dün başladı. Mücadeleyi Vodafone Park’ta izlemek isteyen taraftarların; 100 TL ile 875 TL arasında bir bedel ödemesi gerekiyor.
Süper Lig’in ilk yarısını Gençlerbirliği maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş, 27 Aralık Cuma günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Başkent temsilcisini konuk edecek. Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmanın biletlerinin satışına dün başladı.
Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatlarına göre bu mücadeleyi Vodafone Park’ta izlemek isteyen taraftarların; 100 TL ile 875 TL arasında bir bedel ödemesi gerekiyor.