Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan çalışma 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir, Jermain Lens, Douglas ve Larin dışında eksik bulunmuyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

DHA