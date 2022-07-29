2022-23 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı forvet Gediminas Orelik'i kadrosuna kattı. Orelik, geride kalan sezonda Litvanya'nın EuroCup temsilcilerinden Lietkabelis'in formasını giymişti.

Gediminas Orelik kimdir?

14 Mayıs 1990 doğumlu olan Gediminas Orelik, 199 cm boyunda ve forvet olarak görev almaktadır.

Kariyerine 2006-2007 yılında Litvanya’nın Sialiai takımında başlayan Gediminas Orelik, 2007-2008 sezonunda Pieno Zvaigzdes Pasvalys’ta forma giydi.

2008-2009 sezonunda Meresta Pakruojis takımında 52 maçta forma giyen Gediminas Orelik; 15.6 sayı, 5.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

2009-2010 sezonuna Litvanya’nın Lithuanian takımında başlayan ve burada 14 lig karşılaşmasına çıkan başarılı basketbolcu; 5.8 sayı ve 2.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Aynı sezonun Şubat ayında Rudupis Prienu’ya transfer olan basketbolcu burada çıktığı 10 lig maçında; 11 sayı, 5.7 ribaund ve 1.2 asist istatistiklerini yakaladı.

2010-2011 sezonunda Rudupis Prienu ile Baltık Ligi’nde 21 maça çıkan ve 13.8 sayı, 4.6 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarını yakalayan Orelik, Litvanya Ligi’nde ise çıktığı 27 karşılaşmada; 12.1 sayı, 5.4 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarını yakaladı.

2011-2012 sezonunda da Rudupis Prienu forması giyen Orelik, EuroCup’ta çıktığı 6 maçta; 9.8 sayı, 4.3 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarını yakalarken Baltık Ligi’nde 16 maçta forma giydi ve 11 sayı, 4.5 ribaund ortalamalarıyla başarılı bir performans sergiledi. Litvanya Ligi’nde ise 29 karşılaşmada görev alan Gediminas Orelik; 11.4 sayı, 4.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2012-2013 sezonunda Rudupis Prienu ile 28 lig maçına çıkan ve 16.8 sayı ortalamasıyla ligin en skorer oyuncusu olmayı başaran Gediminas Orelik, 5.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Baltık Ligi’nde ise 21 karşılaşmada forma giyen 17.9 sayı ortalamasıyla bu alanda en iyi üçüncü basketbolcu olan Gediminas Orelik, 5.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla da istatistiklerine katkı yaptı.

2013-2014 sezonunda Lietuvos Rytas forması giyen başarılı basketbolcu VTB Ligi’nde 23 karşılaşmada parkede yer aldı ve 5.9 sayı, 2.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Litvanya Ligi’nde ise 26 karşılaşmada sahaya çıkan Gediminas Orelik; 6.9 sayı, 2.9 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

2014-2015 sezonunda Lietuvos Rytas ile 51 maça çıkan tecrübeli basketbolcu; 13.8 sayı, 3.7 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla oynarken, Eurocup’ta 18 maçta forma giydi ve 14.8 sayı, 4.4 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarını yakaladı.

2015-2016 sezonunda Lietuvos Rytas forması ile mücadele eden başarılı basketbolcu, 46 lig maçında; 9.7 sayı, 3.7 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla oynarken 10 Eurocup karşılaşmasında; 11.9 sayı, 1.5 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları oynadı.

2016-2017 sezonunda ülkemizde Banvit forması giyen Litvanyalı basketbolcu ligde 31 karşılaşmada görev aldı. Bu karşılaşmalarda; 15.1 sayı, 5.1 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarını yakalarken, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 19 karşılaşmada; 13.7 sayı, 4.7 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2017-2018 sezonunda İtalya’nın Umana Venezia takımında forma giyen Gediminas Orelik, süre aldığı 15 lig maçında; 14.9 sayı, 4.8 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarını yakaladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 10 karşılaşmada; 14.2 sayı, 5.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonuna Siauliai takımında başlayan ardından Spars Realway Sarajevo takımına transfer olan Gediminas Orelik, burada süre aldığı 11 lig maçında 11.3 sayı, 3.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla oynarken, Adriyatik Ligi’nde 14 karşılaşmada; 13.9 sayı, 3.8 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarını yakaladı.

2021-2022 sezonunda Panevezys Lietkabelis takımında oynayan ve süre aldığı 37 lig maçında 11.8 sayı, 3.7 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarını yakalayan tecrübeli basketbolcu, Eurocup’ta ise 15 karşılaşmada süre aldı ve 15.4 sayı, 4.7 ribaund ve 2.7 asist ortalamalarını tutturdu.