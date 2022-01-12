Beşiktaş, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yağmur altında yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışması ile pas çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın (13 Ocak) saat 18.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.