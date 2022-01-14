Beşiktaş - Gaziantep FK maçında Ahmet Çalık unutulmadı

Süper Lig 'in 21. haftasında Beşiktaş 'ın Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık unutulmadı.

Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkarken, İstiklal Marşı öncesinde ise 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Maçın başlama vuruşunun ardından ise Ahmet Çalık'ın forma numarası olan 6. dakikada, Beşiktaş file bekçisi Ersin Destanoğlu topu oyun dışına gönderdi. İki takım futbolcuları da alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı. Beşiktaş tribünleri ise Ahmet Çalık tezahüratlarında bulundu.

İki takımın sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak Ahmet Çalık paylaşımları yapıldı.

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