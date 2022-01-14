Beşiktaş - Gaziantep FK maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş , sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı Batshuayi'nin 1-0 mağlup etti ve 2 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Maçtan önemli dakikalar

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı başladı.

Karşılaşmadaki ilk isabetli şut ev sahibi Beşiktaş'tan geldi. 4. dakikada genç futbolcu Emirhan'ın ceza sahası dışından vuruşunu Günay kurtardı.

Gaziantep Fk Muhammet ile gole yaklaştı. 6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Muhammet'in ceza sahası içindeki şutunu kaleci Ersin kurtardı. Ardından Ersin topu taca attı ve hafta içinde kaybettiğimiz Ahmet Çalık için 1 dakika oyun durdu.

15. dakikada sol kanattan içeriye inen Emirhan İlkhan pası caza yayının dışına doğru çıkardı Pjanic gelişine vuruşunu yaptı kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çıkardı.

44. dakikada sol kanattan hızlı çıkan Gaziantep'te Angelo Sagal sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı, kaleci Ersin topu kornere gönderdi.

İlk yarının son anında kornerden dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Josef'in şutu auta gitti ve devre 0-0 sona erdi.

İlk yarıda her iki takımda pozisyona girmekte zorlanırken ilk 45 dakikadan gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı başladı.

52. dakikada Rosier'in ceza sahası dışından yerden şutunu kaleci Güven kontrol etti.

59. dakikada Gaziantep FK Maxim ile etkili geldi. Muhammet'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in şutunu Ersin kornere çeldi.

Beşiktaş'ta 61. dakikada Emirhan ve Güven oyundan çıkarken Oğuzhan ve Larin oyuna girdi.

Batshuayi fileleri havalandırdı

67. dakikada topu alan Ghezzal'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş Güven'den sekti ve Batshuayi'nin önünde kaldı. Belçikalı golcü boş kaleye topu gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

77'de Ghezzal yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

80. dakikada sağ kanattan topu alan Gökhan içeriye doğru girip yerden ortasını yaptı ceza sahasında Oğuzhan topun üzerinden atladı, Larin'e giden topu savunma araya girdi ve uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Beşiktaş'ın Cyle Larin ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş iki maçın ardından 3 puanla tanıştı.





Beşiktaş - Gaziantep FK 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi

Yedekler: Emre, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Mehmet, Larin, Kenan, Kerem, Serdar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Doğan Erdoğan, Vetrih, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Sagal, Maxim, Muhammet Demir

Yedekler: Burak, Ekrem, Merkel, Borven, Yusuf, Cenk, Berke, Gürkan, Bahadır

Önder Karaveli takımın başında olacak

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan Önder Karaveli, Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde yer alacak. Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.

Kadroda Kerem Kalafat sürprizi

Siyah Beyazlı ekipte Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Kara Kartal'da Alex Teixeira ve Atiba'nın yanı sıra sakatlıkları süren Alex Teixeira, Mert Günok, N'Koudou ve Umut Meraş kadroda yer almadı. Teknik direktör Önder Karaveli, “Geri Çağırma” maddesi kullanılan ve Uşakspor'dan Siyah Beyazlı ekibe dönen Kerem Kalafat'ı maç kadrosuna aldı.

Gaziantep FK'da 9 pozitif vaka

Karagümrük maçından önce 5 futbolcusu Koronavirüs’e yakalanan Kırmızı-Siyahlılar’da bu kez 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan Kovid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcudan 3’ünün test sonucu negatife dönerken, toplamda 9 isim koranavirüs sebebiyle Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.