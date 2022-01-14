Beşiktaş - Gaziantep FK | Josef de Souza: Maçın adamı bence Batshuayi

Süper Lig 'in 21. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Josef de Souza, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım halinde çok koştuklarını, çok mücadele ettiklerini belirten ve galibiyeti hak ettiklerini vurgulayan Brezilyalı orta saha, ''Maça sarılma anlamında gerçekten bugün herkes elinden gelenin fazlasını yaptı.'' dedi.

Kendisine göre maçın adamının Batshuayi olduğunu dile getiren Josef, ''Özgüven ve çabası açısından maçın yıldızı olmayı Batshuayi hak etti.'' dedi.







