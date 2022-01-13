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Beşiktaş Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

13 Ocak 2022, Perşembe 22:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı

Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın da izlediği, basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig ’de yarın (14 Ocak) saat 20.00’de Vodafone Park’ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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