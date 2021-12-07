Beşiktaş galibiyeti unuttu

Temsilcimiz Beşiktaş grubun son maçında deplasmanda Dortmund'un konuğu olacak. Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele 23.00'da başlayacak.

Ev sahibi takımda Moukoko, Brandt, Schmelzer, Morey, Bürki sakatlıklarıdan Emre Can kart cezası nedeniyle bu maçta görev yapamayacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ta Teixeira mücadelede forma giyemeyecek.

Ligde ve Avrupa'da galibiyet hasreti çeken Beşiktaş'ı zor maç bekliyor. Rakibi Dortmund'un Avrupa Ligi garanti olsa da mücadeleden farklı galip gelerek gruplarda son maçını tamamlamak istiyor.

Kara Kartalların Şampiyonlar Ligi'nde son 8 maçı kaybetme serisine sahip.

Oran Analizi

Borussia Dortmund için 1.5 alt oranı 4.6 olduğunda toplam 5 maçın hepsi 1.5 üst, ilk yarı 1.5 alt oranı 1.67 olduğunda toplam 7 maçın %86 kısmı ilk yarı 1.5 üst bitti.

Beşiktaş için 1.5 üst oranı 1.06 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst biterken, ikinci yarı beraberliğe 3.1 oran verildiği toplam 3 maçın hiçbiri berabere bitmedi.

Beşiktaş için ÇİFT oranı 1.73 olduğunda toplam 3 maçın hepsi TEK bitti.