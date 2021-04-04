Beşiktaş, Galatasaray’ın yenildiği haftada fırsatı kaçırdı

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’ya konuk oldu. Siyah-beyazlı takım önemli oyuncularının yokluğunda oynadığı maçın 19. dakikasında Necip Uysal’ın büyük hatasının ardından Aytaç Kara’nın golüne engel olamadı. İkinci yarıda rakibine baskı kuran siyah-beyazlı takım Vincent Aboubakar’ın yokluğunda pozisyon üretmekte zorlandı. Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sezon 6. kez yenilen siyah-beyazlı ekip, 64 puanda kaldı. Beşiktaş, Galatasaray’ın yenildiği haftayı iyi değerlendirme fırsatını da kaçırdı.

8 maç sonra yenildi

Beşiktaş, Süper Lig’de 8 maç sonra yenildi. Trabzonspor’a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçından mağlup ayrıldı.

2 maçta 5 puan kaybetti

Siyah-beyazlı ekip, son 2 lig maçında 5 puan kaybetti. Ligin 31. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasından ise mağlup ayrıldı.

Kasımpaşa deplasmanında yine istediğini alamadı

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında yine istemediği sonuçla karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçta 4. kez yenildi. Söz konusu periyotta rakibini bir kez yenebilen Beşiktaş, bir karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Bu sefer tek gollü maç

İki takım arasındaki karşılaşma bu sefer tek golle tamamlandı. Bu karşılaşma öncesindeki 11 maçta üç ve üzerinde gol atılırken, 32. haftadaki mücadele 1-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle sona erdi.

25 maç sonra gol atamadı

Beşiktaş, Süper Lig’de 25 maç sonra gol bulamadı. Ligin 4. haftasında Gençlerbirliği’ne evinde 1-0 yenildiği maçta gol atamayan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşısında da gol atma başarısı gösteremedi.

AA