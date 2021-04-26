Dün maç gününün rating rakamlarını paylaşan ölçüm şirketi Somera’nın verilerine göre Kartal’ın mücadelesi yüzde 23,94’lük izlenme payı alarak birinci oldu. İkinci sırada ise 11,44’le Galatasaray’ın Antalya müsabakası yer aldı.