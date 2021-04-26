Beşiktaş Galatasaray'a ratinglerde fark attı
Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Beşiktaş’ın Kayserispor’u Vodafone Park’ta ağırladığı karşılaşma, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray’ın Antalyaspor’a deplasmanda konuk olduğu mücadeleyle aynı saatte yayınlanmıştı.
Dün maç gününün rating rakamlarını paylaşan ölçüm şirketi Somera’nın verilerine göre Kartal’ın mücadelesi yüzde 23,94’lük izlenme payı alarak birinci oldu. İkinci sırada ise 11,44’le Galatasaray’ın Antalya müsabakası yer aldı.