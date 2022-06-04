Beşiktaş - Galatasaray U19 Ligi Maç Sonucu: 2-0

U19 Ligi 38. hafta karşılaşmasında Beşiktaş , Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Galatasaray 'ı konuk etti. Saat 16'da başlayan karşılaşmayı Bayram Başkan yönetti. Maç öncesinde sarı kırmızılı takım 86 puanla liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş 80 puanla 2. sırada yer aldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan maça siyah-beyazlılar; Göktuğ Baytekin, Egemen Tutar, Okan Ağrap, Avtandil Duishoev, Koray Yağcı, Cemal Azad Demir, Burak Selver Yıldız, Kadircan Bilikli, Halil Çiçek, Badra Cisse ve Görkem Efe Özen ilk on biriyle başladı.

Galatasaray ise karşılaşmaya Kerem Yusuf, İrfan Köse, Selman Faruk, Eren Büyükkaya, Musa Çelik, Koraycan Akbaş Caner Doğan, Emirhan Kayar, Ali Yiğit Karaca, Mustafa Karaman, Ahmed Jafeli 11 ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısında dakikalar 32'yi gösterdiğinde Beşiktaş, Okan Ağrap'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca 4 dakika sonra, 36'da siyah beyazlılar Halil Çiçek'le durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı 2-0 yenerek sezonu 83 puanla 2. sırada tamamladı.