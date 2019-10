Üst üste kötü sonuçlar, taraftarın isyanı ve olağanüstü kongre derken derbi geldi, çattı. Kartal’da teknik direktör Avcı topun ağzında. Yarınki maç kazanılmazsa hocanın Beşiktaş kariyeri planlanandan erken bitebilir Ligde bundan sonrasına umutla bakabilmek için 3 puana ihtiyacı olan Siyah-Beyazlılar’da eksikler ise en büyük handikap. Gökhan Gönül, Ruiz, Douglas, N’Koudou, Dorukhan, Diaby ve Burak Yılmaz yine yok! Şampiyonlar Ligi’nde umduğunu bulamayan Galatasaray, lige döndü! Cim Bom’un Beşiktaş hazırlıkları adeta maç atmosferinde geçiyor, Fatih Terim, işi orta saha gücüyle bitirmenin planlarını yapıyor Sarı-Kırmızılılar’da en büyük sıkıntı forvette, çünkü Falcao yine yok. Teknik heyet, diz kapağı zedelenen Andone’nin üzerine titredi. Sivas önünde galibiyeti getiren Rumen golcü, Kartal’ı gözüne kestirdi Teknik adamlar cephesinde ise ibre Terim’den yana. Avcı’dan geçen sezon Başakşehir’deyken şampiyonluğu alan Aslan’ın patronu, bu kez deplasmanda kazanırsa deneyimli hocanın biletini kesebilir.

Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Ayrıca maçın tek maç iddaa ve canlı iddaa heyecanı misli.com'da yaşanacak.

Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone

İki ezeli rakibin tarihlerindeki 346'ncı karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak da Cüneyt Çakır görev yapacak.

Falcao yine yok

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlık sıkıntısı

Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas Pereira Dos Santos, Abdoulay Diaby, Georges Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Son maçta forma giyemeyen bu oyunculardan Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Diaby, N'koudou, Ruiz ve Douglas'ın durumlarının bu akşamki son idmanda belli olacağı öğrenildi.

Ceza sınırında iki oyuncu

Beşiktaş'ta derbi öncesi Caner Erkin ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu iki oyuncu, Galatasaray karşısında da kart görmesi halinde 10. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Abdullah Avcı sıkıntılı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk derbiye sıkıntılı çıkacak. Bu sezon siyah-beyazlı takımda henüz beklentileri karşılayamayan Avcı, son olarak Braga maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarların istifaya davet ettiği Avcı, Braga karşılaşması sonrası, mücadeleye devam edeceğini açıklamıştı.

Beşiktaş, Avcı yönetiminde bu sezonki 11 resmi karşılaşmada sadece 2 kez kazanabildi. Avcı'nın teknik direktörlüğünde 6 maçtan mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

İki futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da derbi maç öncesi iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Marcao yarınki derbide sarı kart görmeleri durumunda, ligin 10. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray Muhtemel 11

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Sofiane Feghouli (Emre Mor), Younes Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone.

Gözler Belhanda ve Seri'de

Galatasaray'da performansları eleştirilen Younes Belhanda ve Jean Michael Seri'nin derbi maçta sergileyecekleri futbol merak konusu. Sarı-kırmızılı takımın bu önemli maçında gözler, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bazı taraftarlarca ıslıklanan Seri ile UEFA Şampiyonlar Ligi'deki Real Madrid müsabakasında protesto edilen ve taraftarlarla gerginlik yaşayan Belhanda'da olacak.

Babel eski takımına karşı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giyecek. İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.

Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve Avrupa'daki önemli başarılarda payı olan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a, 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıkacak.

Deplasman performansı düşündürüyor

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir dış saha performans sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada oynadığı müsabakalarda alması muhtemel 12 puanın 5'ini hanesine yazdırabildi. Ligde dış sahada 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan kaybetti.

Son 7 resmi maçta 1 galibiyet

Galatasaray, son 7 resmi maçında 1 kez kazanırken, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 6. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftasında Gençlerbirliği ile yaptığı maçlarda berabere kaldı. Galatasaray, 8. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçı ise güçlükle 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika'nın Club Brugge takımıyla berabere kalırken, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarına mağlup oldu.

Gol sıkıntısı yaşıyor

Hücum hattına yaptığı transferlerle dikkati çeken Galatasaray, buna rağmen gol anlamında beklentilerin uzağında kaldı. Süper Lig'de 8 maça çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda toplam 9 gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 8 müsabakanın 3'ünde gol sevinci yaşayamazken, 3'ünde de 1'den fazla gol atamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yaptığı 3 karşılaşmada da fileleri havalandıramadı. Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk 3 hafta sonunda gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.

EZELİ REKABETTE GALATASARAY ÜSTÜN

22 Ağustos 1924'te Taksim Stadı'nda Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesiyle başlayan 95 yıllık ezeli rekabette, geride kalan 345 karşılaşmada galibiyet ve gol sayılarında sarı-kırmızılıların üstünlüğü göze çarpıyor.

İki ezeli takım arasında bugüne kadar oynanan 345 mücadelenin 122'sini Galatasaray, 110'unu da Beşiktaş kazanırken, 113 müsabaka da berabere tamamlandı. Sarı-kırmızılıların bu karşılaşmalardaki 484 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARINDA DA SARI-KIRMIZILILAR ÖNDE

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan 122 lig müsabakasında genelde olduğu gibi sarı-kırmızılı tarafın üstünlüğü bulunuyor.

İki ezeli ekibin karşılaştığı lig maçlarında Galatasaray'ın 45 galibiyeti bulunurken, Beşiktaş 35 maçta mutlu sona ulaştı. İki takım 42 mücadelede ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 150 kez ağları sarsarken, siyah-beyazlılar 128 defa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakada da ev sahibi takım sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, ligin ilk devresinde oynanan mücadeleyi Adem Ljajic'in 18'inci dakikada attığı penaltı ile 1-0 kazanırken, Galatasaray sezonun ikinci yarısındaki karşılaşmayı Henry Onyekuru ve Fernando Reges'in golleriyle 2-0 galip bitirmişti.

VODAFONE PARK'TAKİ MAÇLARDA BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ GÖZE ÇARPIYOR

Ezeli rekabette Beşiktaş evinde Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda üstün bir grafik çiziyor. Siyah-beyazlılar tarihinde sarı-kırmızılılarla oynadığı 165 iç saha maçında 69 kez galip gelirken, 54 defa sahadan yenik ayrıldı, 42 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın 11 Nisan 2016 tarihinde açılan yeni stadı Vodafone Park'ta oynanan 3 karşılaşmada da siyah-beyazlı taraf önde bulunuyor. Söz konusu üç maçta Beşiktaş, Galatasaray'a karşı 2 galibiyet elde ederken, bir müsabaka da beraberlikle tamamlandı.

İki ezeli rakip arasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

24.09.2016 Beşiktaş - Galatasaray: 2-2

02.12.2017 Beşiktaş - Galatasaray: 3-0

02.12.2018 Beşiktaş - Galatasaray: 1-0

GALATASARAY'IN DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Galatasaray, derbi maçlarda deplasmanda oynadığı mücadelelerde galip gelememe sıkıntısı yaşıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı son 11 derbi müsabakasında galibiyet alamadı. Galatasaray bu 11 maçta sahadan 7 kez mağlup ayrılırken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle bitirdi.

AVCI VE TERİM 6'NCI KEZ KARŞILAŞACAK

Pazar günü derbi mücadelesi ile birlikte iki takımın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Fatih Terim 6'ncı kez birbirlerine rakip olacak. Bu karşılaşmalarda Terim'in takımları 2 kez gülerken, Avcı'nın ekipleri 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Fatih Terim'in takımları 6 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekipleri 5 gol kaydetti.

Abdullah Avcı, pazar günkü Galatasaray karşılaşması ile birlikte Beşiktaş'ın başındaki ilk derbisine de çıkmış olacak.

Terim ve Avcı'nın takımları en son geçtiğimiz sezon ligin 33'üncü haftasında karşı karşıya geldi. 19 Mayıs 2019'da oynanan şampiyonluk maçında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek tarihindeki 22'nci şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İki teknik direktörün takımlarının aralarındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

21.05.2000 Galatasaray - İstanbulspor: 1-1

11.09.2011 Galatasaray - İstanbul B. Bld: 0-2

15.04.2018 Galatasaray- Medipol Başakşehir: 2-0

15.12.2018 Medipol Başakşehir - Galatasaray: 1-1

19:05.2019 Galatasaray- Medipol Başakşehir: 2-1

SON 10 YILDA OYNANAN DERBİLERDE GOL YÜKÜNÜ YABANCILAR ÇEKİYOR

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde oynanan son 10 yıldaki derbi karşılaşmalarında yabancı futbolcuların attığı gollerin fazlalığı dikkat çekiyor. İki ezeli rakibin son 10 yılda oynadığı 22 derbi karşılaşmasında toplam 51 gol atılırken bu gollerin 32'sinde yabancı futbolcuların imzası yer alıyor. 15 gol yerli futbolculardan gelirken 4 gol ise kendi kalesine atıldı.

SON 30 DERBİDE HAKEMLER KARTLARINA SIKÇA BAŞVURUYOR

İki ezeli rakibin oynadığı son 30 derbide hakemlerin kullandığı kart sayısının fazlalığı göze çarpıyor. Söz konusu 30 derbide hakemler iki takım oyuncularına 158 sarı kart gösterirken 6 da kırmızı kart çıkardı. Gösterilen 158 sarı kartın 83'ü Beşiktaş'a 75'i ise Galatasaray'a çıkarken, 6 kırmızı kartın 4'ü siyah-beyazlılara 2'si ise sarı-kırmızılı tarafa verildi.

Son olarak geçtiğimiz sezon ligin 31'inci haftasında oynanan derbide hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş'a 6, Galatasaray'a 2 olmak üzere toplam 8 sarı kart göstermişti.

KALKAVAN'IN 4'ÜNCÜ BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ

Süper Lig'de 2010-2011 sezonundan bu yana görev yapan Mete Kalkavan pazar günü oynanacak derbi ile kariyerindeki 4'üncü Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasını yönetecek. Kalkavan'ın bundan önce yönettiği 3 Galatasaray - Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar 2, sarı-kırmızılılar ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

40 yaşındaki Mete Kalkavan, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbilerde ise toplam 7 kez düdük çaldı. Kalkavan pazar günü yöneteceği Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi ile birlikte 1.5 yıl sonra bir derbi müsabakasına atanmış oldu.

Mete Kalkavan son olarak 19 Nisan 2018 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçındaki olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetmiş ve karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle mücadele Kalkavan tarafından 57'nci dakikada tatil edilmişti. O dönem siyah-beyazlı takımın başında yer alan teknik direktör Şenol Güneş, tribünlerden atılan yabancı maddenin başına isabet etmesi nedeniyle hastaneye götürülmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 57'nci dakikada yarıda kalan müsabakanın kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verirken, bu kararı protesto ederek sahaya çıkmayan Beşiktaş hükmen 3-0 mağlup ilan edilmişti.

SAKATLIKLARIN DURUMU

Yarın oynanacak derbi mücadelesi öncesi iki takım da sakat oyuncuları nedeniyle sıkıntı çekiyor.

Galatasaray'da yaklaşık 20 gündür antrenmanlarda takımla birlikte çalışmayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini koruyor. Bu arada cezalı durumda olan Ömer Bayram da bu maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Kevin Nkoudou, Abdoulay Diaby ve Douglas dos Santos derbide sahada olamayacak.