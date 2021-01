Beşiktaş - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. 35 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, Galatasaray'a karşı galibiyet kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Galatasaray'da hedef ise deplasmanda 3 puana uzanıp maç fazlasıyla liderliğe yükselmek. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, termometreler -1 dereceyi gösterecek. Galatasaray ’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 12 milyon Euro değeri ile derbide sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Marcao’nun ardından Christian Luyindama’nın 7.5 milyon Euro ve Emre Kılınç’ın da 6.5 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş ’ın ise en değerli isimleri 7 milyon Euro değerleri ile Rachid Ghezzal ile Vincent Aboubakar. İkiliyi 6.5 milyon Euro değeri ile Josef de Souza takip ediyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Beşiktaş - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar

Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Oğulcan, Belhanda, Arda Turan, Diagne

Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Beşiktaş 2021'in ilk derbisinde sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başladı ve Cüneyt Çakır tarafından yönetiliyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor, dördüncü hakem Halis Özkahya.

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 348. randevu

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 347 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 124 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 36 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 129 gol attı. İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma golsüz sona ermişti.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın iç sahada 6 maçlık galibiyet serisi

Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi öncesi evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını kazandı. Evindeki ilk iki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi. Beşiktaş ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş evindeki son 4 maçta gol yemedi

Beşiktaş, derbi öncesi evindeki son 4 lig maçındaki iyi savunmasıyla dikkati çekti. Vodafone Park'ta son olarak Medipol Başakşehir'in skor üretmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarını gol yemeden tamamladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istatistikleri

Siyah-beyazlı takım, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı. Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.

Vodafone Park'taki lig maçlarında kalesinde 4 gol gördü

Süper Lig'de rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Beşiktaş, bunların 4'ünü Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda yedi. Ligde 8 iç saha maçına çcıkan siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatamadı. Bu arada, 17 karşılaşmada rakip fileleri 39 kez havalandıran ve ligin en skorer takımı konumunda bulunan Beşiktaş, evindeki 8 karşılaşmada 21 gol kaydetti.

Vida ve Mensah sınırda

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, yarınki derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 sezonda oynadığı 21 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 10 derbinin 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 6 derbiden de yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Fenerbahçe ile 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Rakipleriyle oynadığı bu 21 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Son 11 derbide sadece 2 kez kaybetti

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 11 derbide sadece 2 kez mağlup oldu. Son 6 sezonun genelinde derbi karnesi zayıf olan sarı-kırmızılılar, son 11 büyük maça bakınca farklı bir görüntü çiziyor. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısıyla başlayan süreçte rakipleriyle yaptığı 11 derbinin 3'ünü kazanan Galatasaray, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 6 gol gördü.