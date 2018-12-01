Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

01 Aralık 2018, Cumartesi 19:54
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Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programı gerçekleştiren siyah beyazlılar antrenmanı tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek.

DHA

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