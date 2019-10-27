95 yıllık ezeli rekabette Beşiktaş ile Galatasaray 346. kez sahaya çıkıyor, Canlı Bahis - Tek Maç keyfi ve bir çok özel etkinlik bahisleri cazip oranlarla sizleri Misli.com’da bekliyor…

Sezona sıkıntılı giren Beşiktaş şimdiye kadar 2 maç kazanırken, son kez Ankaragücü deplasmanından da 0-0 biten maçta 1 puanla dönmüştü. Hafta içi Avrupa sahnesinde ise Braga’ya 2-1 kaybeden siyah beyazlı ekip grupta henüz puanla tanışamadı. Abdullah Avcı Beşiktaş kariyerinde ilk derbisine çıkarken, sakatlıklar hocayı sıkıntılı duruma itmekte. Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas Pereira Dos Santos, Abdoulay Diaby, Georges Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz bugün için forma giyemeyecek oyuncular.

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Galatasaray da rakibinin karşısına 3 galibiyet ve 4 beraberlikle çıkıyor. Son olarak 10 kişilik Sivas karşısında da 3-2 galip gelirken zorlandılar. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan sarı kırmızılılar Real Madrid’e de 1-0 kaybederken zaman zaman çok iyi oynasa da bunu sonuca çevirmekte başarılı olamadı. Radamel Falcao bu maçta da sahada olmayacak isimken, Ömer Bayram kart cezalısı. Düzelen Lemina ise Fatih Terim’den görev bekleyecek.

İSTATİSTİKLERE NELER SÖYLÜYOR?

• Beşiktaş ligde son 15 maçtır iç saha yenilgisi görmedi.

• Beşiktaş’ın ligde son 4 maçının 3’ü 2,5 altında sonuçlandı.

• Galatasaray son 7 maçta 1 kez kazandı.

• Galatasaray’ın ligde 8 maçının 6’sı 2,5 gol altı biti.

• İki takım arasında oynanan son 5 maçta 3-2 Beşiktaş üstünlüğü var.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri büyük derbide %27’lik oranda Galatasaray galibiyetini ilk planda tercihlerken, beraberlik diyenlerin oranı ise % 17.

Özel etkinlikler arasında ise en çok tercihin “Hakemin VAR Ekranını kaç kez izlemeye gider?” bahsinde 2-3 aralığı, “Toplam Ofsayt Sayısı” içinse 0-4 seçeneğinin kuponlarda yer aldığını söyleyebiliriz.

KERİM CAN ÖZDAL’IN SEÇİMİ İSE…

Süper Lig'de 8 haftada 9 puan alabilen Beşiktaş ile 13 puanda kalan Galatasaray karşılaşacak. İki ekibin de teknik direktörleri eleştiri alıyor çünkü Avrupa'da da işleri yolunda gitmiyor. Eksik sayısı fazla olan, başkanı değişen, Abdullah Avcı'nın hala oyun olarak takımı istediği seviyeye çekemediği Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında beklediğim sonuç çıktı. Çünkü o mücadele için eksikler ve kaos ortamı haricindeki bir başka handikap da bu derbi öncesi oynanmasıydı. Bu kez taraftarın da takımın da daha yüksek motivasyonda olması muhtemel. Ancak önemli olan sahada yaşanacak olanlar. Bu konuda Galatasaray'ın kadro kalitesi ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ın hücumda yeterli üretkenlikte olmaması da sarı-kırmızılı ekibin bir başka avantajı. Ayrıca siyah-beyazlıların taraftarının sabrının taşmaya başladığı ve oyunculara tepki verdiği bir dönem ki bu da maç içinde handikap yaratabilecek bir başka etken. Tüm bu şartlar düşünüldüğünde Galatasaray galibiyete yakın duruyor. Çifte şans riski azaltır.



