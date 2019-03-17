Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 1-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’ni dördüncü sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta, Play-Off çeyrek final etabı ilk maçında lig beşincisi Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı Kırmızılı ekip, mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Zeynep Uzen, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl) GALATASARAY HDI SİGORTA: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalac, Hande Baladın, Cansu Çetin (Nursevil Aydınlar Gökbudak)
SETLER: 25-22, 15-25, 15-25, 25-27
SÜRE: 115 dakika (27, 23, 25, 40)