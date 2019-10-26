Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 9'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasındaki derbi müsabakasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.