Beşiktaş-Galatasaray derbisine ne kadar hakimsin?

Sergen Yalçın yönetimindeki lider Beşiktaş , Fatih Terim ile bir kez daha şampiyonluk yaşamak isteyen Galatasaray 'ı konuk ediyor. Derbi tarihinde onlarca unutulmaz maç, gol, efsane var... Sizler için Beşiktaş-Galatasaray derbisinin quiz'ini hazırladık. Derbiye ve derbide oynayan yıldızlara ne kadar hakimsin? Kendime güveniyorum diyorsan, quiz'de 10'da 10 yap, bilgini test et...