Beşiktaş Galatasaray derbisine hazır

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ’ın bir bölümünü takip ettiği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig ’in 10. haftasında, yarın (25 Ekim) saat 20.00’de Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.