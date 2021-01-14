Beşiktaş Galatasaray derbisinde farklı 11

Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u penaltı atışları sonucu saf dışı bırakan ve adını çeyrek finale yazdıran Sarı-Kırmızılılar, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak olan Cim Bom, Malatya sınavının planlanandan uzun sürmesi sebebiyle dünü izinli olarak geçirdi. Futbolcular bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla, zorlu mücadelenin hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Fatih Terim, ekibiyle birlikte rakip analizini de bugün gerçekleştirecek. Ancak Fatih hoca, derbide sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlemiş durumda.

Beklerde rekabet var

İleri uçta Diagne'ye, kanatlarda da Oğulcan ve Arda Turan'a şans verecek olan Fatih hoca, merkezde de Taylan ve Belhanda'yı kullanacak. Forvet arkasında Emre Akbaba veya Emre Kılınç'tan biri tercih edilecek. Savunma beklerinde de sakatlık durumuna göre değişiklik yaşanabilir. Saracchi ve Emre Taşdemir arasında büyük rekabet var. Sağ bekte ise Linnes ile Şener mücadelesi yaşanıyor. Göbekte Marcao ve Donk ikilisi görev yapacak. Kale ise Okan Kocuk'a emanet olacak.