Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde zaferin parolasını belirledi. Florya’da gerçekleşen son provada, maçın taktiğini öğrencilerine anlatan tecrübeli hoca, sabır ve disiplin vurgusu yaptı. Vodafone Park’ta kendilerini çok zorlu bir 90 dakika beklediğini vurgulayan Terim, Beşiktaş’ı kendi yarı sahasında karşılayıp baskıyı ikinci bölgede başlatmayı planlıyor.

Böylece forvet oyuncularının ileride pres yaparak boşa yorulmalarını ve arka bloklarda boşluk vermelerini önlemeyi düşünüyor. Galatasaraylı futbolcular, derbide skor ne olursa olsun, son düdüğe kadar disiplini bozmayıp mücadeleye devam edecek.

Fatih Terim'in 61. derbisi

Ligde bugün Beşiktaş’a konuk olacak Galatasaray’da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 60 derbi maçta görev yaptı. Tecrübeli hoca, Galatasaray’ın Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 22 galibiyet, 23 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Kırmızılı takım, başarılı teknik adam yönetiminde Beşiktaş ile yaptığı maçların 12’sini kazanırken, 12’sinde berabere kaldı, 6’sında yenildi.

Son dakika! Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi 11'i (Muhtemel)